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Мировые цены на продовольствие побили рекорд

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Показатель вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом, приводит ТАСС данные ФАО.

В частности, индекс цен на растительные масла ФАО увеличился в декабре на 4,7%, достигнув наивысшего показателя с сентября 2012 года. Продолжил рост и индекс цен на зерновые, увеличившись на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 6,6% по сравнению со среднем уровнем в 2019 году.

Как поясняют специалисты ФАО, тенденция роста экспортных цен на пшеницу, кукурузу и риса продиктована неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной Америках, а также в России.

Индекс цен на молочные продукты, который в декабре вырос на 3,2% по сравнению с ноябрем, увеличивается на протяжении семи месяцев подряд за счет повышенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления данного вида продукции в странах-производителях.

В ФАО не склонны связывать рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. Как утверждают специалисты, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.

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