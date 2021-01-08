Россиянин в США получил 12 лет тюрьмы за киберпреступления

Федеральный суд США приговорил россиянина Андрея Тюрина, признавшего вину в совершении ряда киберпреступлений, к 12 годам тюремного заключения.

Как заявила судья Лора Тейлор Суэйн, приговор россиянину составляет «в общей сложности 144 месяца лишения свободы». Как она полагает, Тюрин был вовлечен в «масштабную преступную деятельность финансового характера». Он причастен к кибератакам на крупные американские компании с целью получения «данных клиентов», приводит ТАСС заявление судьи.

Суэйн констатировала, что россиянин не пытался непосредственно похищать деньги у других людей. Она подчеркнула, что считает «искренним раскаяние» Тюрина.

Судья уточнила, что россиянин, согласно предварительным оценкам, должен возместить около 19 миллионов долларов. После освобождения он будет депортирован в Россию.

Судья заявила, что при вынесении приговора учла, что условия содержания Тюрина в США были «необыкновенно тяжелыми» в свете пандемии. В тюрьме он заразился новым коронавирусом. Суэйн констатировала, что Тюрин в течение какого-то времени до задержания был «этичным хакером» и помогал выявлять уязвимости программного обеспечения.