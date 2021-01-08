Стоимость биткоина впервые превысила 40 тысяч долларов

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг рос на 8,5% и в пике достигал 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, цена биткоина обновила исторический максимум. На его долю приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.

«Темп, с которым биткоин движется вверх, удивляет и настораживает, так как поддерживается он, прежде всего, возрастающим спросом на него при дефиците предложения, за которое бьются несколько крупных инвесторов, что и привело к овладению новым рубежом в 40 тысяч долларов", — пояснил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткоинов.