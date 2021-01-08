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Коронавирус распространялся по Уханю после апреля 2020 года

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Ученые выяснили, что через несколько месяцев после того, как эпидемия COVID-19 в Китае предположительно завершилась, коронавирус нового типа все еще распространялся по территории Уханя.

«В Ухане было много бессимптомных носителей SARS-CoV-2 – уже после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели. Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, которые были причиной этих случаев, могут повторно проявиться и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая», — приводит ТАСС материал, опубликованный в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Пандемия COVID-19 началась со вспышки пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Ученые предполагают, что она начала распространяться в конце декабря 2019 года. В первых числах января медики выделили ее возбудителя и расшифровали его геном. Оказалось, что поражения легких вызывал ранее неизвестный коронавирус, близкий родич возбудителя атипичной пневмонии. Впоследствии его назвали SARS-CoV-2

В следующие два месяца новый вирус стремительно распространился по Уханю и его окрестностям. Уже в конце января власти Китая ввели строжайшие карантинные меры. Это сильно ограничило распространение вируса по КНР и позволило китайским медикам, по их словам, остановить эпидемию к концу апреля этого года.

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