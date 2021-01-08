Маск стал самым богатым человеком на Земле

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса, подсчитало агентство Bloomberg.

Состояние Маска увеличилось до 185 миллиардов долларов в результате повышения курса акций Tesla на биржевых торгах, у Безоса — 184 миллиарда долларов. Суммарная стоимость активов Маска эксперты оценили в 188,5 миллиарда долларов, а Безоса — в 187 миллиардов, приводит ТАСС расчеты Bloomberg.

Маск, комментируя публикацию о том, что он стал самым богатым человеком в мире, написал в Twitter: «Как странно». «Что же, вернемся к работе...», — добавил он.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на 100 миллиардов. В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска тогда достигло 128 миллиардов.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее 100 миллиардов а сейчас оценивается примерно в 760 миллиардов. Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.