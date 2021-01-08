Новогодние Иркутск и Красноярск сфотографировали из космоса

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Красноярск и Иркутск с борта Международной космической станции. Снимки стали частью проекта «Новогодняя Россия».

В рамках проекта «Новогодняя Россия» Кудь-Сверчков выкладывает в Instagram фотографии городов России, сопровождая их кратким описанием. Среди десятка городов оказались два города Сибири — Красноярк и Иркутск.

Красноярск Сергей Кудь-Сверчков описал как крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«Мне Красноярск понравился тем, что он сочетает в себе сразу много вещей: это и крупные промышленные предприятия, и академгородок, и потрясающие возможности для рекреационной активности и отдыха в непосредственной близости от города. Конечно, нельзя не вспомнить Красноярские Столбы», — написал космонавт.

Также Кудь-Сверчков показал Иркутск с космической высоты. Космонав отметил, что Иркутск отличается коротким теплым летом в сочетании с суровой и снежной зимой.

«Интересен не только сам город — отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще», — написал Кудь-Сверчков.