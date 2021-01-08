Трамп осудил захват Конгресса и решил передать власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп назвал произошедший в среду захват Конгресса своими сторонниками «ужасным нападением на Капитолий». Он заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации Джо Байдена.

В среду сторонники действующего американского лидера пытались штурмовать здание Конгресса США, где шла процедура утверждения итогов выборов. Протестующим удалось попасть в Капитолий.

Трамп пообещал наказать виновных. «Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся», — приводит ТАСС его слова.

«Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто нарушил закон, вы заплатите», — заявил президент США.

Он заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», — добавил Трамп, отметив, что продолжит свою политическую деятельность.

«Конгресс сертифицировал результаты, новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», — сказал он. «Сейчас необходимо исцеление и примирение», — заключил президент.