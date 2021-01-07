Боевой робот «Маркер» прошел испытания в автономном режиме

Российские конструкторы провели испытания универсальной платформы боевых роботов «Маркер» в полностью автономном режиме. Платформа преодолела 30 километров по заснеженной лесостепи, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Робот создается по модульному принципу, благодаря чему на нем можно быстро заменять полезную нагрузку и системы наблюдения. Кроме того, модульная схема позволит модернизировать робота.

На «Маркера» могут быть установлены различные модули полезной нагрузки, включая модуль с оптико-электронной системой обнаружения и наблюдения, имеющий шесть независимых степеней вращения. На этот модуль можно устанавливать различные виды стрелкового, гранатометного и ракетного вооружения, уточнили порталу N+1 в ФПИ.

Платформа может быть оснащена кассетным модулем для запуска беспилотников. Он позволяет запустить небольшую группу дронов, способных действовать как совместно, так и по отдельности. Аппараты и наземная платформа могут обмениваться данными целеуказания и информацией об обнаруженных объектах.

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При движении в условиях пересеченной местности или городской застройки многоспектральная система технического зрения «Маркера» собирает информацию обо всех подвижных и неподвижных объектах на удалении 100 метров. Эти данные используются для автоматической прокладки и корректировки маршрута.

Во время испытаний в Челябинской области «Маркер» с помощью системы технического зрения добрался до заданной оператором точки за полтора часа. При этом автономность робота при движении по пересеченной местности составляет 24 часа, а на дорогах с твердым покрытием — 48 часов.