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Перечислены способы ускорить работу старого смартфона

Источник:
"Прайм"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Любой смартфон со временем начинает работать медленно и причин тому много — и снижение качества работы аккумулятора или процессора, и наличие массы приложений, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Есть варианты, которые «позволяют облегчить жизнь смартфона». Прежде всего, стоит удалить те приложения, которые не используются, а также убрать анимацию, чтобы обеспечить лучшее функционирование процессора, приводит агентству «Прайм» слова Кускова.

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Если смартфон перестает работать, то можно сбросить его к заводским настройкам, сохранив резервную копию для того, чтобы восстановить ее впоследствии на этом смартфоне, или же переписать ее на жесткий диск или на ноутбук.

Стоит также отключить геолокацию и GPS, чтобы не тратились резервы смартфона, а если они вам необходимы, стоит включать их только при использовании, заключил Кусков.

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