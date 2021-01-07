Врач рекомендовала укрепляющие иммунитет салаты

Эксперт по здоровому питанию и детоксу Ольга Малышева рассказал, с помощью каких салатов укрепить иммунитет в холодное время. Первым делом нужно забыть о майонезе.

«Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени», — посоветовала Малышева в интервью радио Sputnik.

Так, по ее словам, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло. Укроп, петрушка, кинза и другие травы полезны и для пищеварения, и для иммунитета. То же можно сказать и о специях молотом черном перце, куркуме и других. А имбирь в измельченном виде можно добавить в салат для остроты.

Даже салат оливье может быть полезным, если вместо консервированного горошка положить свежий (или свежемороженый), а заправку сделать самим, добавила эксперт по здоровому питанию.

«Можно заменить колбасу на соленую или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более легким для усвоения. Но по вкусу этот альтернативный салат будет отличаться от классической версии оливье. Это рецепт для тех, кто готов на эксперименты», — пояснила Малышева.