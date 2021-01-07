Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джо Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.

Это мероприятие должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Совместное заседание палат, начавшееся в среду, а закончившееся уже ночью в четверг, несколько раз прерывалось. Сторонники действующего американского лидера штурмовали здание Конгресса США и сумели проникнуть в здание.

Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар, он подал возражение совместно с 60 его коллегами. Его возражение поддержал сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

В четверг после полуночи по местному времени республиканцы подали второе возражение — на этот раз против утверждения итогов президентских выборов в штате Пенсильвания. Его поддержали 80 коллег и сенатор Джош Хоули. В обоих случаях возражения были отклонены. При этом против голосовали не только демократы, но и однопартийцы Трампа.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах.