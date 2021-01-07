Группу туристов эвакуировали с красноярских гор из-за смерти лыжницы

Группа туристов из Екатеринбурга отправилась в 10-дневный поход по природному парку «Ергаки» в Красноярском крае, но во время прохождения маршрута погибла женщина, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Хакасии.

Маршрут, по которому следовали туристы, был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января.

По данным синоптиков, в эти дни ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы знали о похолодании, но все равно решились на рискованное путешествие.

«Во время прохождения лыжного маршрута, через перевал "Прогресс", одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но к сожалению через полтора часа у нее остановилось сердце», — приводят спасатели слова старшего группы туристов.

Спасателям удалось в кратчайшие сроки найти местонахождение лыжников благодаря тому, что у них были средства связи. Группа туристов была экстренно эвакуирована, на вертолете МИ-8 их вывезли из природного парка.