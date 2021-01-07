НАВЕРХ

Группу туристов эвакуировали с красноярских гор из-за смерти лыжницы

Источник:
Sibnet.ru
86 0
Фото: © ГУ МЧС России по Республике Хакасии

Группа туристов из Екатеринбурга отправилась в 10-дневный поход по природному парку «Ергаки» в Красноярском крае, но во время прохождения маршрута погибла женщина, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Хакасии.

Маршрут, по которому следовали туристы, был зарегистрирован в МЧС и должен был продлиться с 29 декабря до 8 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Перевал Дятлова»: новая версия мистической трагедии

По данным синоптиков, в эти дни ожидалось аномальное снижение температуры до минус 45 градусов. Туристы знали о похолодании, но все равно решились на рискованное путешествие.

«Во время прохождения лыжного маршрута, через перевал "Прогресс", одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но к сожалению через полтора часа у нее остановилось сердце», — приводят спасатели слова старшего группы туристов.

Спасателям удалось в кратчайшие сроки найти местонахождение лыжников благодаря тому, что у них были средства связи. Группа туристов была экстренно эвакуирована, на вертолете МИ-8 их вывезли из природного парка.

Еще по теме
Обязательный тест на COVID будут делать при въезде в Бурятию
Байкал и Белокуриха стали любимыми курортами на Рождество
S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу
Шерегеш вошел в топ популярнейших направлений для Крещения
смотреть все
Красноярск #Туризм #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти США обсудили возможность отстранения Трампа
•
Путин встретил Рождество в древнем храме
•
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
•
МВД рассказало о наиболее часто подделываемых купюрах
Подробности
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неисправный камин едва не стал причиной трагедии на турбазе Алтая
Сибирь 07.01.2021 16:22
Группу туристов эвакуировали с красноярских гор из-за смерти лыжницы
Сибирь 07.01.2021 16:04
Обязательный тест на COVID будут делать при въезде в Бурятию
Сибирь 07.01.2021 15:42
Группу наркоторговцев задержали в Иркутской области
Сибирь 07.01.2021 12:54
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
5123
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
4087
Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»
3284
Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году
3002
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти США обсудили возможность отстранения Трампа
•
Путин встретил Рождество в древнем храме
•
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
•
МВД рассказало о наиболее часто подделываемых купюрах
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
19
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
16
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
14
Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов
14