Британцев восхитил задушивший волка российский фермер

Британское издание The Daily Mail опубликовало статью об «отважном российском фермере» из Еврейской автономной области, задувший напавшую на него волчицу голыми руками.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Британских читателей впечатлил поступок россиянина. «Настоящий русский, не так ли?» — отметил пользователь Noseyrntu. «А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», — заметила sleepyxxangel.

Некоторые пользователи, правда, пожалели волка. «Бедный волк. Наверное, он был голоден», — написал hearmeout. «Мне жаль его собак, но также жаль и волка», — заключил The Murphster1.