Обязательный тест на COVID будут делать при въезде в Бурятию

Обязательное тестирование на COVID-19 ввели в Бурятии для гостей из нескольких регионов России. сообщается на официальном портале республики.

Всем гостям Бурятии прибывающим в регион воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска будут делать тест на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Лабораторное исследование будет проводиться бесплатно. Забор материала будет осуществляться прямо в аэропорту.

В перечисленных регионах на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Требование по обязательному тестированию введено до 20 января.

В Бурятию помимо прочего прибывает много туристов, которые хотят посетить Байкал. Ранее туристическое исследование показало, что Байкал входит в десятку курортов, которые россияне выбирают для рождественского отдыха.