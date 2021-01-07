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Пентагон остановит «наступление России на Крайнем Севере»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Official Navy Page from United States of AmericaMC3 (SW\AW) Benjamin Crossley/U.S. Navy

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы остановить «наступление России на Крайнем Севере», заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт.

В ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике «более настойчиво», чтобы оспорить российские, а также китайские «притязания», приводит РИА Новости слова Брейтуэйта.

Отвечая на вопрос, должны ли США проводить у северного побережья России «операции по обеспечению свободы навигации», Брейтуэйт заявил: «морские пути на Севере становятся судоходными, флот собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства». Такую стратегию он назвал «правом и обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире».

По словам Брейтуэйта, главное преимущество США в Арктике — это подводные лодки. Но, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США «не могут сравниться».


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