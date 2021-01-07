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Девушка умерла в 23 года из‑за сверхурочной работы

Источник:
«Лента.ру»
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Работница электронной коммерции умерла в 23 года из-за сверхурочной работы. Сфера электронной коммерции в Китае негласно называется «системой 996 рабочих часов»

Китаянка, работавшая в дисконтном приложении Pin Duo Duo, упала в обморок и скончалась в 1.30 ночи, когда шла домой с работы. «Надеюсь, в раю не будет сверхурочных», — гласил один из ее последних постов в соцсетях.

Данных о том, сколько длилась ее последняя смена, нет. Но местные СМИ ссылкой утверждают, что работники компании зачастую сидят в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, тогда как официально смены заканчиваются в 20.00.

Сфера электронной коммерции в Китае негласно называется «системой 996 рабочих часов». Это означает, что начальники ожидают от подчиненных нахождения на рабочем месте в течение 12 часов шесть дней в неделю, приводит «Лента.ру» информацию китайских СМИ.

В 2019 году основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group, богатейший человек КНР Джек Ма высказался в пользу сверхурочной работы и графика «996». «Работа в таком темпе — огромное благословение», — отметил он, добавив, что не у каждого есть возможность столько работать.

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лачинов

Это точно. С китайцами такой фокус не вышел. Хотя пытались. Право считаться равным надо ещё заслужить....

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Цитата«Правительство не привыкло давать какие-то льготы народу», — отметил он. - вот это верно! Ему привычнее...

Snikolas

Женщина, сфотографировавшая его, была уверена, что «на нее что-то смотрит». Где фото чупокабры???

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