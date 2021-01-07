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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними, рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например, наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее», — приводит РИА Новости слова Голованова.

Согласно статистике Kaspersky Who Calls, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

По словам Голованова, такие системы изначально анализировали только входящие звонки. «А исходящие – нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии», — отметил он.

Чаще всего, по его словам, злоумышленники звонят через пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Подмена номера позволяет скрыть местоположение, настоящий телефонный номер звонящего.

«Как не попасться на удочку мошенников? Самое простое — если вы услышали, что вам якобы звонят из службы безопасности банка или просто из банка, или какая-то служба мониторинга, вы должны сказать: "Спасибо, неинтересно", — и просто завершить звонок», — заключил эксперт.

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