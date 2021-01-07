Врачи оценили возможность подхватить коронавирус в торговом центре

Вероятность заразиться коронавирусом в многолюдном торговом центре или магазине при соблюдении ряда условий довольно мала, считают специалисты.

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — сказал РИА Новости доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы избежать возможного попадания коронавируса на продукты, а, следственно и последующего заражения, профилактические меры следует соблюдать еще до входа в торговый зал. А именно, протирать ручки тележек или корзин специальными гелями, растворами.

Несмотря на то, что коронавирус живет на предметах недолго, отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками.

В ответ на вопрос, какова вероятность заражения коронавирусом от купленных в торговом центре овощей и фруктов, если ранее их трогал человек с COVID-19, Малинникова сказала: «Коронавирус на предметах живет недолго, но когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована».

Врач-инфекционист Ирина Шилкина посоветовала, что если все же коронавирус оказался на продуктах при посещении торгового центра, избавиться от вируса можно хорошо обработав приобретенные товары и продукты дома.