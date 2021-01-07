Власти США обсудили возможность отстранения Трампа

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его досрочного отстранения от власти и передачи полномочий главы государства вице-президента Майклу Пенсу после того, как сторонники американского лидера ворвались в Конгресс.

Речь идет о намерении ряда членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Она предусматривает, что вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята, приводит ТАСС сообщения американских СМИ.

"Президент Трамп раз за разом демонстрировал, что он не желает защищать нашу демократию и выполнять свои обязанности [главы государства]», — говорится в обращении демократов к представителям исполнительной власти. По их мнению, Трамп «подстрекал» своих сторонников к беспорядкам.

Демократы из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США призвали вице-президента страны Майкла Пенса принять меры, направленные на отстранение Дональда Трампа от должности главы государства.

Президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена. В среду сторонники действующего американского лидера пытались штурмовать здание Конгресса США, где шла процедура утверждения итогов выборов. Протестующим удалось попасть в Капитолий. Законодателей эвакуировали в безопасные места.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах.