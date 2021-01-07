МВД рассказало о наиболее часто подделываемых купюрах

Полиция зарегистрировала в 2020 году около 18 тысяч преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег сообщает пресс-центр МВД.

«За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала — 5 тысяч и 1 тысяча рублей», —уточнили ТАСС в МВД.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

В 2019 году фальшивомонетчики в основном подделывали пятитысячные купюры.