Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США

Власти Вашингтона подтвердили гибель в общей сложности четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США в среду, сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Среди погибших есть один убитый выстрелом из огнестрельного оружия. Ранее полиция подтвердила гибель женщины, которая была в числе ворвавшихся в здание конгресса США сторонников Дональда Трампа, приводит РБК слова шефа полиции. Характер травм других пострадавших в полиции не уточнили.

Согласно сообщению полиции, с момента начала столкновений были задержаны 52 человека. Из них 47 человек задержали за нарушение введенного властями Вашингона комендантского часа.

В среду сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне. Они прервали заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов. Часть конгрессменов была эвакуирована с Капитолия. После того, как через несколько часов полиция и силы безопасности вытеснили протестующих из здания Конгресса США, заседание возобновилось.

Дональд Трамп призывал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка. Вместе с тем, незадолго до штурма Капитолия, он вновь заявил, что не признает результатов выборов и считает свою победу «украденной». Для подавления протестов была мобилизована национальная гвардия.