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Лед обрушился на туристов на Вилючинском водопаде

Источник:
ТАСС
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Алтай

Лед обрушился на туристов на Вилючинском водопаде в Камчатском крае — пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 05.20 по Москве поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся по завалом», — сказали в пресс-службе.

Очевидцы сообщили корреспонденту ТАСС о шести пострадавших. «По предварительным данным, от обрушения глыбы пострадали шесть человек, четверо смогли выбраться из-под завалов, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии», — рассказали агентству очевидцы ЧП.

Как отметили в МЧС, в район происшествия на вертолетах вылетели спасатели Дальневосточного поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда Краевого государственного казенного учреждения «ЦОД», а также медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Одновременно в район водопада на технике высокой проходимости выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.

Представитель Министерства туризма Камчатского края в свою очередь добавил, что группа туристов была организованной. «Она состояла из восьми человек, включая гида. По нашей информации, один из туристов погиб, один травмирован. Рядом с местом происшествия, по счастью, находилось несколько сотрудников спасательного центра, они помогли выбраться пострадавшим» — рассказал представитель министерства.

Вилючинский водопад является популярным на Камчатке местом отдыха, он расположен в южной части полуострова. Он находится на расстоянии 39 километров от города Петропавловска-Камчатского. Образован он из тающего ледника вулкана Вилючинский. Эти воды сначала формируют небольшую речку, которая у подножия вулкана каскадом падает в снежник с высоты более чем 40 метров.

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