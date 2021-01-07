Путин встретил Рождество в древнем храме

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в церкви Николы на Липне — храме, построенном в 1292 году по Великим Новгородом.

Чтобы добраться на место, глава государства воспользовался катером МЧС на воздушной подушке, который доставил его на остров Липно в дельте реки Мста, на восточном берегу озера Ильмень, в 8 километрах к югу от Великого Новгорода.

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Путин уже традиционно в этот день не остается в столице, а выбирает одну из церквей в регионах России. В этом году он встретил Рождество в храме, построенном в 1292 году архиепископом Климентом, на месте обретения в начале XII века чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского.

Глава государства подарил приходу икону «Господь Вседержитель». Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.