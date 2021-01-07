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Группу наркоторговцев задержали в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Группа наркоторговцев во главе с 23-летней девушкой сбывала героин в нескольких районах Приангарья, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, злоумышленники на протяжении 2020 года занимались незаконным сбытом героина в нескольких районах Приангарья. Лидер группы 23-летняя иркутянка приобретала крупные партии наркотиков, которые ее подельники затем продавали наркозависимым лицам.

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Всего распространением наркотиков занимались семь человек. Все они были задержаны. По местам жительства фигурантов в Иркутске, Шелехове и селе Смоленщина Иркутской области полицейские провели обыски.

Обнаружены и изъяты около 100 граммов героина, электронные весы, фасовочный материал, несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, имеющих доказательное значение для уголовного дела.

По признакам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 228.1. УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Шестеро фигурантов дела заключены под стражу. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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