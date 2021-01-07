Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США

Конгресс США в среду должен был утвердить результаты выборов президента страны, но сторонники Трампа — ворвались внутрь здания и сорвали заседание.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Позже протестующие прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов.

Избранный президент США Джозеф Байден назвал происходящее около Конгресса «мятежом». Вице-президент США Майкл Пенс решительно осудил беспорядки. «Сегодня черный день в истории Конгресса. Спасибо оперативным усилиям полиции Капитолия, федеральным и местным правоохранителям, насилие прекратилось», — приводит ТАСС слова заместителя Трампа.

Действия протестующих осудили также Национальный комитет Республиканской партии и четыре экс-президента США.

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Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно. «Я знаю, что вам больно. У нас были выборы, которые украли у нас. <...> Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир, у нас должен быть закон и порядок. <...> Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — сказал Трамп.

Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. По данным CNN, среди протестующих есть жертвы. Несколько полицейских получили ранения.