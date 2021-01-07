Байкал и Белокуриха стали любимыми курортами на Рождество

Сибирские курорты вошли в десятку любимых мест отдыха и путешествий на рождественские праздники, сообщил туристический портал ТурСтат.

В первую десятку курортов и мест России для отдыха на Рождество вошли горные курорты Сочи, курорты Московской области, курорты Ленинградской области, курорты Алтая, курорты Ставрополья, Байкал, Москва, Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии.

За горные курорты Сочи, где наиболее популярный — «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) — 11%.

Курорты Алтая (Белокуриха) выбрали 10% путешественников, курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) — 9%, Байкал — 6%. За Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) проголосовали 5% и курорты Башкирии (Банное) — 4%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала этой зимой на тему любимого места для отдыха и путешествий на Рождество.