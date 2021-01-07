НАВЕРХ

Байкал и Белокуриха стали любимыми курортами на Рождество

Источник:
Sibnet.ru
101 0
Фото: Юрий Гринько / CC BY-SA 3.0

Сибирские курорты вошли в десятку любимых мест отдыха и путешествий на рождественские праздники, сообщил туристический портал ТурСтат.

В первую десятку курортов и мест России для отдыха на Рождество вошли горные курорты Сочи, курорты Московской области, курорты Ленинградской области, курорты Алтая, курорты Ставрополья, Байкал, Москва, Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии.

За горные курорты Сочи, где наиболее популярный — «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) — 11%.

Курорты Алтая (Белокуриха) выбрали 10% путешественников, курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) — 9%, Байкал — 6%. За Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) проголосовали 5% и курорты Башкирии (Банное) — 4%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала этой зимой на тему любимого места для отдыха и путешествий на Рождество.

Еще по теме
S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу
Шерегеш вошел в топ популярнейших направлений для Крещения
Чартерные рейсы на зимний Байкал откроются в феврале
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
смотреть все
Сибирь #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
КУЛЬТГИД
Гадаем на фильмах: что ждет в 2021 году?
06.01.2021 15:27
Стоит пересмотреть: лучшие фильмы 2020 года
05.01.2021 01:18
Пять интересных сериалов, которые можно посмотреть за день
03.01.2021 14:11
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
06.01.2021 12:34
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
5084
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
4051
Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»
3234
Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году
2971
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Чего ныть-то, америкосы всегда себя так вели и будут вести. Песков в очередной раз показывает какое у...

лачинов

Это точно. С китайцами такой фокус не вышел. Хотя пытались. Право считаться равным надо ещё заслужить....

Uynachalnica

Цитата«Правительство не привыкло давать какие-то льготы народу», — отметил он. - вот это верно! Ему привычнее...

Крышень

Вот оно хамье владеет аквапарком. В других то странах засудили бы уже, а во франции уже бы и разнесли...

BETEPAH86

А ты с каждым бритом переговорил??? Такой ты осведомленный прям, и про америку и про британию. Ты не...