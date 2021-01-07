Определены самые популярные телеканалы 2020 года

Канал «Россия 1» в 2020 году завоевал самую большую аудиторию, он становится лидером просмотра с 2016 года, сообщила пресс-служба ВГТРК.

По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала «Россия» в 2020 году составила 12,4%, у Первого канала —10,5%, НТВ — 9,4%.

При этом аудитория «России 1» относительно 2019 года выросла на 3,3%, а объём зрителей Первого канала в 2020 году сократился на 0,9%.

Топ-10 самых популярных премьерных телесериалов 2020 года «Россия 1» и Первый канал разделили пополам. Многосерийная драма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу «Диверсанты. Крым». Замыкает тройку лидеров «Паромщица», остросюжетная мелодрама канала «Россия».