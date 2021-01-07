НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Определены самые популярные телеканалы 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Фото Sibnet.ru

Канал «Россия 1» в 2020 году завоевал самую большую аудиторию, он становится лидером просмотра с 2016 года, сообщила пресс-служба ВГТРК.

По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала «Россия» в 2020 году составила 12,4%, у Первого канала —10,5%, НТВ — 9,4%.

При этом аудитория «России 1» относительно 2019 года выросла на 3,3%, а объём зрителей Первого канала в 2020 году сократился на 0,9%.

Топ-10 самых популярных премьерных телесериалов 2020 года «Россия 1» и Первый канал разделили пополам. Многосерийная драма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу «Диверсанты. Крым». Замыкает тройку лидеров «Паромщица», остросюжетная мелодрама канала «Россия».

Еще по теме
Прямую трансляцию из храма Христа Спасителя покажут по ТВ
Серию фильмов с Мэрилин Монро покажут на Первом канале
Какие ТВ-каналы можно смотреть в Wink
Итоги шоу «Голос» возмутили зрителей
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Изменены правила поступления в вузы
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Байкал и Белокуриха стали любимыми курортами на Рождество
Сибирь 07.01.2021 11:39
Диагностировать COVID и другие вирусы будут по выдоху
Сибирь 07.01.2021 11:28
Производство тюльпанов запустят в Новосибирской области
Сибирь 07.01.2021 10:13
S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу
Сибирь 07.01.2021 08:18
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
5083
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
4051
Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»
3234
Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году
2971
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Изменены правила поступления в вузы
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
17
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
14
Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов
14
Asus подняла цены на материнские платы и видеокарты
13
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
12