Пьяный водитель устроил ДТП на севере Красноярского края

Трое взрослых и двое детей пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на севере Красноярского края, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД

«Водитель автомобиля Mercedes допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Toyota, в салоне которого находились пятеро человек — трое взрослых и двое несовершеннолетних 10 и 4 лет», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 18-ом километре дороги Норильск — Алыкель. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате аварии водитель и пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести.

С места ДТП предполагаемый виновник ДТП скрылся, однако был задержан сотрудниками полиции. В ходе освидетельствования полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.