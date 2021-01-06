Российскую ракету посчитали посланием президенту США

Межконтинентальная ракета «Сармат» является посланием России избранному президенту США Джо Байдену, уверены иранские эксперты.

Ракетный комплекс в настоящий момент проходит техническое усовершенствование, за которым внимательно следит президент России Владимир Путин, пишет издание Akharin Khabar. «Сармат» в новой модификации призван лишить противника возможности ядерного сдерживания.

«Понятно, что "Сармат" — это своего рода послание, весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам», — отмечает издание.

По мнению экспертов, заявления об испытаниях «Сармата» одновременно с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне не является совпадением. Ракетный комплекс должен сделать Белый дом более сговорчивым по сравнению с Трампом, полагают аналитики.

Россия планирует принять на вооружение новый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» в 2021 году. Сейчас ракета проходит финальные испытания.