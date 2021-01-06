Беспроводные наушники оказались опасными

Использование беспроводных наушников несет риски для здоровья, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Такой гаджет создает низкочастотное магнитное поле, являясь источником неионизирующего излучения.

По словам эксперта, на данный момент не существует неопровержимых доказательств безвредности данного излучения. Однако подтверждений тому, что оно вредно, ученые пока тоже не получили, пишет агентство «Прайм».

Куканов отмечает, что людей беспокоит близость этого магнитного поля к голове, но наушники в данном случае безопаснее смартфонов, которые также являются источником неионизирующего излучения.

Впрочем, есть и доказанный вред беспроводных наушников. Он заключается в длительном воздействии громкого звука, подчеркнул специалист. Регулярное использование гаджета может вызвать снижение слуха.