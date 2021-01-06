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Лукашенко назвал Путина своим другом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом белорусский лидер сказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент видео опубликован в ее Telegram-канале.

«Считаю своим другом», — сказал Лукашенко. При этом в августе 2020 года он уже называл Путина «хорошим другом» и даже признался, что главы государств могут даже «матюкнуться друг на друга» в ходе общения.

В другом фрагменте Лукашенко сказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — сказал президент Белоруссии.

Целиком интервью не опубликовано, выпуск программы «Действующие лица» с участием Лукашенко выйдет в эфир на канале «Россия 1» 10 января.

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