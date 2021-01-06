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Спецслужбы США обвинили Россию в масштабной кибератаке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LBJLibraryNow / Public Domain Mark

Спецслужбы США считают, что совершенная на федеральные учреждения США в декабре массовая атака хакеров была направлена на получение разведданных и «происходила из России», об этом говорится в совместном заявлении ФБР, АНБ и Агентства по кибербезопасности.

Расследование показало, что источник атаки с высокой вероятностью имеет российское происхождение и «несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и на негосударственные сети».

По версии спецслужб, кибератака затронула порядка 18 тысяч клиентов американской компании SolarWinds из государственного и частного сектора. Хакеры использовали для взлома обновления, выпущенные компанией для программного обеспечения Orion.

В частности, киберпреступники получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Всего пострадало более 200 организаций по всему миру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не имеет к кибератаке никакого отношения. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности.

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