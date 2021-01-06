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Госдума испугалась амнистии капиталов

Источник:
«Известия»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Амнистия капиталов россиян является «опасной и нереализуемой» инициативой, заявил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг.

По словам парламентария, банки выдают заемщикам не свои деньги, поэтому в случае принятия закона о прощении долга кредитные организации не смогут вернуть вклады. «Это несерьезная вещь», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложение о кредитной амнистии «популистским» и пригрозил серьезным последствиям для банков и вкладчиков в случае принятия такого закона.

Вместо амнистии Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах, в случае которых речь будет идти не о прощении, а реструктуризации кредитов. Более того, такой способ можно было бы оставить на постоянной основе.

Перспективы у инициативы также не видит первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Николай Арефьев. «Правительство не привыкло давать какие-то льготы народу», — отметил он.

Ранее партия «Коммунисты России» направила в Госдуму предложение о проведении амнистии кредитов в пределах 3 миллионов рублей. Авторы инициативы отметили, что она связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране».

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