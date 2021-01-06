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Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Wargaming

Сразу четыре тяжелых танка пополнили список доступных машин для игроков World of Tanks. Они доступны в рамках обновления 1.11.1 и появились в итальянской ветке развития, сообщает пресс-служба компании Wargaming.

Одной из главных особенностей новых итальянских машин является доработанный механизм дозарядки, отмечается в сообщении. При совершении выстрела процесс заряжания следующего снаряда не будет сброшен полностью, а получит бонус на перезарядку.

Чем меньше времени остается до конца перезарядки, тем большим будет бонус, что дает игроку больше времени для принятия различных тактических решений. Благодаря этой механике новые итальянские танки станут серьезным соперником на поле боя.

Первым среди новичков станет тяжелый танк VII уровня Carro d'assalto P.88. После него станет доступным Progetto CC55 mod. 54. На IX уровне можно будет исследовать Progetto C50 mod. 66. Топовой машиной в обновленной линейке станет грозный Rinoceronte.

Компания Wargaming основана в 1998 году. В 2010 году состоялся официальный релиз free-to-play MMO игры World of Tanks, впоследствии завоевавшей множество наград и ставшей основным проектом компании.

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