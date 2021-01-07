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Где посмотреть фильмы 2020 года в хорошем качестве?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Некоторые новинки кино 2020 года можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве, если подключить бесплатную новогоднюю подписку.

В январе Winkдарит промокоды на пакет «Новогодний» — это 120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов, в том числе новинки 2020 года. Смотреть их можно на телевизорах и смартфонах через приложение и в веб-версии на ПК. Промокод активируется без привязки банковской карты, пакет отключается сам через 30 дней после активации. 

В числе доступных новинок «Локдаун по-итальянски», «Тролли. Мировой тур», «Шугалей», «Глубокое погружение», «Комета Галлея» и другие. Последний фильм вышел эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Wink — это телевидение, объединенное с онлайн-кинотеатром. Кроме фильмов и сериалов в видеосервисе есть аудиокниги и видеоуроки. Пользоваться сервисом может любой желающий, единственное условие для онлайн-просмотра — наличие интернета. На случай плохой связи фильмы можно заранее скачивать через мобильные приложения.

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