Где посмотреть фильмы 2020 года в хорошем качестве?

Некоторые новинки кино 2020 года можно посмотреть бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink в хорошем качестве, если подключить бесплатную новогоднюю подписку.

В январе Winkдарит промокоды на пакет «Новогодний» — это 120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов, в том числе новинки 2020 года. Смотреть их можно на телевизорах и смартфонах через приложение и в веб-версии на ПК. Промокод активируется без привязки банковской карты, пакет отключается сам через 30 дней после активации.

В числе доступных новинок «Локдаун по-итальянски», «Тролли. Мировой тур», «Шугалей», «Глубокое погружение», «Комета Галлея» и другие. Последний фильм вышел эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Wink — это телевидение, объединенное с онлайн-кинотеатром. Кроме фильмов и сериалов в видеосервисе есть аудиокниги и видеоуроки. Пользоваться сервисом может любой желающий, единственное условие для онлайн-просмотра — наличие интернета. На случай плохой связи фильмы можно заранее скачивать через мобильные приложения.