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Ученые телепортировали частицы на 44 километра

Источник:
PRX Quantum
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Фото: Lawrence Livermore National Laboratory / CC BY-SA 3.0

Исследовали впервые телепортировали кубиты фотонов через оптоволокно на расстоянии в 44 километра. Во время эксперимента ученые Национальной ускорительной лаборатории США добились точности в 90%.

Специалисты утверждают, что придуманная технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и может применяться при создании квантового интернета.

Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема.

При этом квантовая телепортация не имеет отношения к мгновенному перемещению макрообъектов. Кубит в схеме представляет собой квантовый разряд, наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере.

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