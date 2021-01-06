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Курс биткоина побил исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Самая популярная криптовалюта утром 6 января подорожала на 11,16%, до 35 634 долларов, такие данные обнародованы порталом CoinMarketCap, высчитывающим среднюю цену более чем по 20 биржам.

Так, на крупнейшей по объему криптовалютных сделок бирже Binance биткоин торгуется на рекордной отметке 35 887 долларов. С начала года биткоин подорожал на 20%, что объясняется приходом крупных инвесторов.

Предыдущий исторический рекорд был установлен 3 января, когда курс биткоина поднялся до 34 792 доллара. При этом на следующий день криптовалюта обвалилась на 17%.

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