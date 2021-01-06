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Россия испытает новый вертолетный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростех»

Специалисты российского предприятия «ОДК-Климов» завершили сборку демонстратора двигателя ВК-650В, который разработан для замены импортных силовых установок на многоцелевых вертолетах Ка-226Т.

Новую силовую установку готовят к инженерным испытаниям. Двигатель способен развивать мощность 650 лошадиных сил во взлетном режиме и 750 лошадиных сил — в чрезвычайном, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Расчетный удельный расход топлива разработки составляет 280 граммов на лошадиную силу в час в крейсерском режиме полета. Установка должна заменить французские двигатели Arrius 2G1 компании Turbomeca, которые устанавливаются на вертолеты Ка-226Т.

ВК-650В также планируется устанавливать на вертолеты «Ансат-У» и VRT-500, отмечается в сообщении. Разработка новинки ведется с 2019 года, первый полет ВК-650В состоится в 2022 году, а сертификацию двигателя разработчики завершат в 2023 году.

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