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Семь машин разбросало на трассе в Кемеровской области после ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Автомобили разбросало по дороге и обочинам. ДТП с участием семи автомобилей произошло на трассе в Кемеровской области, сообщили очевидцы.

Авария произошла на трассе по пути из Новокузнецка в Кемерово во вторник. По данным из видео, опубликованным в социальных сетях, на дороге столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, среди которых седаны Renault Logan, ВАЗ-2106, хэтчбек, внедорожник Toyota Land Cruiser, пикап и минивэн.

На видео с места ДТП слышно, как одна девушка пожаловалась на сломанный нос. О других пострадавших не сообщается.

«Там было ноль видимости..... снег с трассы поднимался вверх.... мы ехали 50км не больше в впереди оказалось стояли машины уже столкнулись... муж свернул мы улетели в кювет. А сзади кто ехал не успели и начали влетать друг в друга..... это было страшно.... разбивались на моих глазах», — описала ДТП участница происшествия Алена Фомочкина (орфография и пунктуация сохранены).

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