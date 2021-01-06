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Asus подняла цены на материнские платы и видеокарты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Janitors / Attribution License

Asus подняла цены на материнские платы и видеокарты, объявление опубликовал технический менеджер по маркетингу продуктов компании Хуан Хосе на странице в Facebook.

В качестве основных причин указаны эксплуатационные расходы, логистика и возросшие тарифы. Проблемы поставок и нехватка компонентов в 2020 из-за пандемии коронавируса стали серьезным испытанием для поставщиков и производителей.

Согласно заявлению, в 2021 году компания повышает отпускную стоимость на свои компоненты. Это уже заметно по видеокартам и материнским платам, но в будущем удорожание может затронуть больше продуктов.

Так, видеокарта Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC при запуске стоила 899 долларов, а сейчас ее цена выросла до 1080 долларов. Аналогичная ситуация с моделью TUF Gaming, которая при запуске стоила 810 долларов, а с начала 2021 года подорожала до 970 долларов.

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