Сборная США победила Канаду в финале МЧМ-2021

Хоккеисты молодежной сборной США завоевали золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале турнира американцы нанесли поражение сверстникам из команды Канады со счетом 2:0. В матче за третье место Финляндия обыграла Россию со счетом 4:1, россияне впервые с 2018 года остались без медалей турнира.

Сборная США на групповом этапе потерпела поражение от россиян со счетом 3:5, однако смогла занять первое место. В четвертьфинале американцы обыграли Словакию со счетом 5:2, в полуфинале — Финляндию со счетом 4:3.

Для канадцев поражение от США стало единственным на турнире, до этого они выиграли все матчи. В полуфинале сборная Канады разгромила россиян со счетом 5:0.