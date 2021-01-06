Зодиак перемен: для кого год окажется полон неожиданностей

Планетарные перестановки 2021 года обещают встряску всему Зодиаку. Но есть один знак, который звезды будут просто толкать к выходу из зоны комфорта и вовлекать в настоящий водоворот событий.

Стрельцы давно ждут перемен. Так давно, что некоторые уже отчаялись и смирились. И вот время перемен настало. Но, как известно, зима приходит неожиданно, и для многих Стрельцов новые возможности покажутся пугающими. Но судьба на их стороне и не даст случиться плохому. Не надо бояться — пришло время делать шаги в неизвестность.

Год для Стрельцов будет необычным во всем — в работе, финансах, любви. Но максимально вознаградятся усилия в рабочей сфере, которая может расшириться и измениться настолько, что в конечном итоге перевернет жизнь и станет источником самого настоящего счастья. Главное — не упустить время.

Начаться год может вполне обыденно. Но это обманчивое спокойствие. Казалось бы, типовые трудности на работе впоследствии могут привести к смене сферы деятельности. А подостывшие и поднадоевшие отношения могут завершиться счастливым браком.

Первые дуновения будущего вихря перемен Стрельцы почувствуют в середине весны. Голова забурлит новыми идеями и планами, появятся новые знакомства, начнут открываться новые дороги. Решаться нужно именно в это время — садиться в поезд перемен или нет. Позже, возможно, уже не получится.

Рабочая сфера

Особенно бурно дела пойдут там, где востребованы острый ум и творческий потенциал Стрельцов. Учитывая, что звезды пробудят подсознание и «накачают» этот знак энергией свершений, то интеллект в сочетании с интуицией могут открыть совершенно новые двери.

Особенно перспективными для Стрельцов будут сферы информационных технологий, цифровизации, политики, новаторства, технологий, связанных с управлением общественным сознанием, массовым интеллектуальным или диджитал-продуктом.

Женщин-Стрельцов в 2021 году посетит множество нестандартных идей. Успех ждет, если приступить к реализации в первом полугодии, и особенно — весной. Важно не пропускать знаки и подсказки судьбы, которые могут быть проигнорированы из-за того, что покажутся нелепыми или странными неожиданностями.

Важную роль сыграют новые знакомые, единомышленники и друзья. Энергетически наполненные Стрельцы будут настолько убедительны, что окружающие будут помогать им просто на доверии.

Мужчинам-Стрельцам 2021 год даст возможность смены профессиональной ориентации. Поэтому с самых первых дней января стоит начать знакомится с той сферой, которая интересна на самом деле. Можно пойти на профессиональные курсы или для начала посмотреть видеоуроки и почитать книги.

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Кто-то обнаружит в себе предпринимательскую жилку. Но действовать в одиночку не стоит. Поддержка и участие друзей, опытных партнеров станет гарантом успеха начинаний. Как известно, дьявол кроется в мелочах, и неопытность может сыграть роковую роль.

Если Стрельцы решатся на открытие своего дела, выкладываться нужно на все сто. Не сомневаться, не искать компромиссов, не оставлять запасных аэродромов. Придется отодвинуть на второй план личное, хобби, частично отказаться от привычного отдыха и непрерывно держать на контроле каждую мелочь, чтобы все делалось исключительно в лучшем виде.

Стрельцам, уже имеющим свое дело, звезды советуют обратить внимание на вторичные направления бизнеса. Вполне вероятно, что инвестиции в них, а не в основное направление, принесут неожиданно большие доходы.

Для наемных работников второй и третий кварталы 2021 года станут временем, когда нужно демонстрировать все свои таланты, идеи, проекты руководству. Совершенно неожиданно судьба предоставит такие шансы. И надо пользоваться, пришло время быть выскочкой! Альтернативных способов продвинуться в карьере не будет.

Личная сфера

Многообразие событий может отодвинуть личные отношения на второй план. Но это только на пользу. Стрельцам в любовных отношениях стоит научиться руководствоваться разумом и не распыляться на эмоции. Скорее всего, перемены в личном произойдут сразу, как только Стрельцы осознают — чего именно хотят на самом деле.

Для романтических стартапов наиболее благоприятное время — с мая по август. А подходящий период для того чтобы взять ситуацию в свои руки и направить в желаемое русло — вторая половина лета и осень. До этого лучше просто сбавить обороты в поиске второй половинки или «уточнении» имеющихся отношений.

В целом год благоприятствует партнерству. Поэтому отношения, начавшиеся у Стрельцов в 2021 году, почти обречены на успех, а заключенный в этот период брак обещает быть крепким.