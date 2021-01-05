Песков отреагировал на сообщение о «войне башен» в Кремле

«Войны башен» в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Концепция «войны башен» Кремля обрела популярность в анонимных каналах в Telegram, чьи авторы пишут о политике.

«Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является "войной башен"», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube.

По его словам, администрация — это живой организм, который «работает во имя одной единственной цели — обеспечить работу президента». При этом «иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу, но разногласия — это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь.