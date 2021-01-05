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Песков отреагировал на сообщение о «войне башен» в Кремле

Источник:
«Соловьев Live»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

«Войны башен» в администрации президента нет, существуют споры и разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Концепция «войны башен» Кремля обрела популярность в анонимных каналах в Telegram, чьи авторы пишут о политике.

«Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является "войной башен"», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube.

По его словам, администрация — это живой организм, который «работает во имя одной единственной цели — обеспечить работу президента». При этом «иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу, но разногласия — это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь.

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theHell

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лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

Удавиков

Чего ныть-то, америкосы всегда себя так вели и будут вести. Песков в очередной раз показывает какое у...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.