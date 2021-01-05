Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов

Члены Совета Федерации оценили идею провести амнистию кредитов в пределах 3 миллионов рублей из-за пандемии. С данной инициативой ранее обратилась в Госдуму партия «Коммунисты России».

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин сообщил, что направил в Госдуму предложение аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 миллионов рублей в связи с экономической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса.

«Ситуация действительно очень непростая, и сейчас идет поиск дополнительных шагов по поддержке населения, особенно речь должна идти о поддержке наиболее пострадавших и уязвимых категорий», — сказал РБК заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов.

По его словам, в этом направлении правительством России предпринято много шагов по поддержке малого и среднего бизнеса, а также семей с детьми.

«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы», — сказал Долгов.

Как отметил сенатор, заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, схожую инициативу также выдвигала партия ЛДПР. «Я думаю, что они («Коммунисты России») просто хотят о себе напомнить. Эта идея уже не раз предлагалась в виде законопроектов, но, к сожалению, не проходила, хотя, считаю, что в принципе об этом стоит подумать», — отметил он.