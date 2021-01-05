Лукашенко рассказал, что он «намертво» в команде с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он в политике «намертво» в одной команде с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным.

Ранее президент России выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне.

В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом.

Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».