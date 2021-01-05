Пациентку перепугало загадочное существо в больничной палате

Пациентку из австралийского Брисбена напугало «загадочное существо», в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, пишут местные СМИ.

Как рассказала невестка пациентки, ее свекровь заметила «необычное существо» в вентиляционной решетке над кроватью. Женщина, сфотографировавшая его, была уверена, что «на нее что-то смотрит».

По словам невестки, женщина также утверждала, что в комнате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то «трогает ее», приводит РИА Новости материал портала news.com.au.

Ранее стало известно, что австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт. Мужчина разместил фотографию находки в соцсетях. Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук Университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.