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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро»,— говорит он.

Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.

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Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркивает он, Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков.

Но Зельцер отмечает, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

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