Российские ученые нашли «порталы» в другие районы Вселенной

Некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут быть «порталами» в отдаленные районы Вселенной, К такому выводу пришли российские ученые.

Космический корабль теоретически может пройти через подобные «порталы» или «кротовые норы», однако высокий уровень радиации в них не даст экипажу шанса на выживание, приводит РИА Новости мнение ученых, опубликованное Monthly Notices of the Royal Society.

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Исследователи отмечают, черные дыры, как и «кротовые норы» обладают мощной гравитацией, но, в отличие от вторых, не имеют выхода в другой точке Вселенной.

Как уточнил один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, ученые мало продвинулись в изучении «кротовых нор». Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, что пока является недостижимым расстоянием для человека.