Жители райцентра Алтая получат культурный центр после 30 лет ожидания

Строительство культурно-спортивного центра завершат осенью 2021 года в райцентре Шелаболиха в Алтайском крае. Его открытия жители ждут 30 лет, сообщила администрация края.

Возведение культурно-спортивного центра в райцентре началось около года назад, стоимость объекта – почти 170 миллионов рублей. В двухэтажном здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров расположатся зрительный зал на 225 мест, артистические комнаты, костюмерная, склад для декораций, бытовые помещения.

Кроме того, на первом этаже будут находиться спортивный и тренажерный залы. По проекту на втором этаже разместятся библиотека с читальным залом и фондами, зал для занятий оркестра, а также зал хореографии, раздевалка с душевыми, тренерские комнаты и другие помещения.

«Строительство культурно-спортивного центра – большое событие для Шелаболихи. Население давно его ждет. Так получилось, что в райцентре длительное время нет Дома культуры. Но есть спортивная школа, воспитанники которой показывают хорошие достижения, среди них есть и кандидаты в мастера спорта, и разрядники. А своего здания у спортивной школы нет вот уже почти 30 лет», – рассказал заместитель главы администрации Шелаболихинского района Алексей Васильев.

Сейчас дети занимаются в приспособленных помещениях, в спортивных залах школ. Теперь часть нового здания будет отведена для детско-юношеской спортивной школы, во второй части будет находиться многофункциональный культурный центр.

Спортивную школу посещают 300 воспитанников, еще около сотни шелаболихинских ребятишек занимаются в творческих объединениях и студиях. Но желающих заниматься спортом и творчеством в райцентре наверняка станет больше, когда новый культурно-спортивный центр распахнет для всех свои двери.