НАВЕРХ

Жители райцентра Алтая получат культурный центр после 30 лет ожидания

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: scillystuff / CC BY 2.0

Строительство культурно-спортивного центра завершат осенью 2021 года в райцентре Шелаболиха в Алтайском крае. Его открытия жители ждут 30 лет, сообщила администрация края.

Возведение культурно-спортивного центра в райцентре началось около года назад, стоимость объекта – почти 170 миллионов рублей. В двухэтажном здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров расположатся зрительный зал на 225 мест, артистические комнаты, костюмерная, склад для декораций, бытовые помещения.

Кроме того, на первом этаже будут находиться спортивный и тренажерный залы. По проекту на втором этаже разместятся библиотека с читальным залом и фондами, зал для занятий оркестра, а также зал хореографии, раздевалка с душевыми, тренерские комнаты и другие помещения.

«Строительство культурно-спортивного центра – большое событие для Шелаболихи. Население давно его ждет. Так получилось, что в райцентре длительное время нет Дома культуры. Но есть спортивная школа, воспитанники которой показывают хорошие достижения, среди них есть и кандидаты в мастера спорта, и разрядники. А своего здания у спортивной школы нет вот уже почти 30 лет», – рассказал заместитель главы администрации Шелаболихинского района Алексей Васильев.

Сейчас дети занимаются в приспособленных помещениях, в спортивных залах школ. Теперь часть нового здания будет отведена для детско-юношеской спортивной школы, во второй части будет находиться многофункциональный культурный центр.

Спортивную школу посещают 300 воспитанников, еще около сотни шелаболихинских ребятишек занимаются в творческих объединениях и студиях. Но желающих заниматься спортом и творчеством в райцентре наверняка станет больше, когда новый культурно-спортивный центр распахнет для всех свои двери.

Еще по теме
Музей Горно-Алтайска обнародовал график показа уникальной мумии
Финалист шоу «Голос» выступит в Новосибирской филармонии
Российский писатель-фантаст умер от коронавируса
Marvel анонсировала новые комиксы по «Чужому»
смотреть все
Алтайский край #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
•
Лукашенко рассказал, что он «намертво» в команде с Путиным
•
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
•
Российские ученые нашли «порталы» в другие районы Вселенной
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жители райцентра Алтая получат культурный центр после 30 лет ожидания
Сибирь 05.01.2021 17:41
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Сибирь 05.01.2021 15:31
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Сибирь 05.01.2021 15:20
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Сибирь 05.01.2021 14:04
Самое популярное
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9529
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4949
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4541
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
3635
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
•
Лукашенко рассказал, что он «намертво» в команде с Путиным
•
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
•
Российские ученые нашли «порталы» в другие районы Вселенной
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
11
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
8
Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID
6
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
6
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
6