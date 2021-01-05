Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска

Детскую горнолыжную трассу открыли на горе Тугая в центре Горно-Алтайска. Горнолыжный комплекс проектировали и строили в течение последних трех лет.

Именно тогда администрация города выиграла всероссийский конкурс по благоустройству малых городов с проектом обустройства горы, расположенной в самом центре республиканкой столицы.

«Почти год мы проектировали, стройку начали в августе 2018 года. Было сложно, но подрядчик справился и подарил нам всем вот такое место», – сказала в эфире ГТРК «Горный Алтай» глава администрации города Ольга Сафронова.

На открытии трассы также наградили победителей конкурса «Снеговик у дома». На конкурс пришли десятки работ. Жители фотографировали снеговиков и выкладывали их фото в Instagram c хэштегом конкурса. В номинации «Семейный снеговик», например, победила семья Орусовых, изобразившие в снеговиках сами себя.

Также на празднике прошли показательные выступления горнолыжников и сноубордистов. Здесь же был дан старт первенству лыжников и сноубордистов на призы Деда Мороза.

Трасса работает ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, здесь же действует прокат снаряжения, работают инструкторы.