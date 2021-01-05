НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Фото: © администрация Горно-Алтайска

Детскую горнолыжную трассу открыли на горе Тугая в центре Горно-Алтайска. Горнолыжный комплекс проектировали и строили в течение последних трех лет.

Именно тогда администрация города выиграла всероссийский конкурс по благоустройству малых городов с проектом обустройства горы, расположенной в самом центре республиканкой столицы.

«Почти год мы проектировали, стройку начали в августе 2018 года. Было сложно, но подрядчик справился и подарил нам всем вот такое место», – сказала в эфире ГТРК «Горный Алтай» глава администрации города Ольга Сафронова.

На открытии трассы также наградили победителей конкурса «Снеговик у дома». На конкурс пришли десятки работ. Жители фотографировали снеговиков и выкладывали их фото в Instagram c хэштегом конкурса. В номинации «Семейный снеговик», например, победила семья Орусовых, изобразившие в снеговиках сами себя.

Также на празднике прошли показательные выступления горнолыжников и сноубордистов. Здесь же был дан старт первенству лыжников и сноубордистов на призы Деда Мороза.

Трасса работает ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, здесь же действует прокат снаряжения, работают инструкторы.

Еще по теме
Горнолыжный сезон откроют на одном из комплексов Белокурихи
Обливания в купальниках устроили в центре Новосибирска. ВИДЕО
Томенко ввел на Алтае дополнительный выходной после наказа Путина
Жители России перечислили лучшие подарки на Новый год
смотреть все
Зима #Отдых
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Сибирь 05.01.2021 15:31
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Сибирь 05.01.2021 15:20
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Сибирь 05.01.2021 14:04
Массовую вакцинацию в Забайкалье начнут в 2021 году
Сибирь 05.01.2021 13:01
Самое популярное
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9455
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4880
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4113
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3789
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...